Nocera Superiore, alternativa alla ex SS18, non apre perché 200 metri non sono stati ultimati

Rischia di essere un’altra opera incompiuta lo svincolo di Santa Maria delle Grazie, a Nocera Superiore, che rappresenta l’ultimo tratto mancante per il completamento dell’asse viario alternativo alla ex SS18, infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità nell’Agro nocerino-sarnese e nella Valle dell’Irno.
L’opera infatti è stata quasi ultimata, fatta eccezione per gli ultimi 200 metri che risultano incompleti, tanto da impedire la definitiva apertura. A sollevare la questione è il consigliere regionale Michele Cammarano, che ha depositato una mozione alla Giunta regionale della Campania, per chiedere di promuovere con urgenza il completamento e l’attivazione dello svincolo, aprendo un confronto istituzionale con Comune, Provincia di Salerno e Anas e definendo un cronoprogramma certo per la sua messa in esercizio.
“La situazione comporta disservizi logistici, traffico urbano congestionato e uno spreco di risorse pubbliche già investite – afferma – L’opera riveste un’importanza strategica anche in ottica di protezione civile, come via di fuga alternativa in caso di emergenze ambientali, sismiche o vulcaniche. Il suo completamento consentirebbe inoltre di decongestionare la viabilità locale, riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico in un’area ad altissima densità abitativa. È indispensabile che la Regione assicuri l’inserimento dello svincolo tra le infrastrutture prioritarie, garantendo finalmente ai cittadini un collegamento moderno, sicuro e funzionale”, conclude.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.