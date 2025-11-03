Nocera Superiore, 15enne pestato a sangue da coetanei. Il sindaco D’Acunzi: “Ma quali bulli, sono delinquenti”

03/11/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Aggredito e pestato a sangue da coetanei. L’episodio è accaduto sabato sera nei pressi della stazione di Nocera Superiore. 
La vittima è un 15enne che era con un amico quando, per motivi ancora da chiarire, è stato coinvolto in una lite con un gruppetto di coetanei.
Secondo una prima ricostruzione, la baby gang era intenzionata a “punire” l’amico della vittima che però è riuscito a scappare lasciando indietro il 15enne. Il ragazzino è stato aggredito a calci e pugni ed è crollato a terra svenuto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. 
“Smettiamola di dire che sono bulli – ha detto a Radio Alfa questa mattina in sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi – sono dei criminali e spero che vengano puniti severamente

aggressione nocera
