Nocera Inferiore, verso la conclusione i lavori al Castello del Parco Fienga

Sono in fase di ultimazione e collaudo i lavori al Castello del Parco Fienga, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Nocera Inferiore.
L’intervento ha riguardato il restauro e la valorizzazione dei ruderi medievali, con opere finalizzate alla conservazione e alla tutela delle testimonianze presenti nell’area. I lavori hanno interessato anche gli spazi esterni del complesso, con la sistemazione dei percorsi e dei viali pavimentati in sanpietrini. L’intervento punta a restituire maggiore decoro e continuità all’intera area del Castello, migliorandone anche le condizioni di fruibilità e sicurezza.
L’obiettivo è preservare un importante patrimonio storico della città e rendere sempre più accessibile e valorizzato uno dei suoi luoghi simbolo.
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