A Nocera Inferiore lo sgombero delle palazzine a Montevescovado. Il punto con il sindaco De Maio

Dopo 45 anni è iniziato lo sgombero delle palazzine di via San Prisco 20, in zona Montevescovado a Nocera Inferiore.
Le 32 famiglie residenti – 23 regolari e 9 irregolari – entro 6 mesi andranno a vivere in abitazioni nuove e moderne realizzate grazie a fondi del Pnrr ottenuti dall’amministrazione comunale.
Le operazioni di sgombero sono avvenute senza disordini.
Dei 32 nuclei familiari, 22 hanno fatto richiesta di una sistemazione temporanea, mentre altri 10 hanno provveduto in autonomia a trovare un alloggio in attesa di poter entrare nelle nuove case.
Ne abbiamo parlato con il sindaco Paolo De Maio
Ascolta
De Maio su sgombero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.