A Nocera Inferiore lo sgombero delle palazzine a Montevescovado. Il punto con il sindaco De Maio

06/10/2025 Attualità, Cronaca Nessun commento
Dopo 45 anni è iniziato lo sgombero delle palazzine di via San Prisco 20, in zona Montevescovado a Nocera Inferiore.

Le 32 famiglie residenti – 23 regolari e 9 irregolarientro 6 mesi andranno a vivere in abitazioni nuove e moderne realizzate grazie a fondi del Pnrr ottenuti dall’amministrazione comunale. 

Le operazioni di sgombero sono avvenute senza disordini.

Dei 32 nuclei familiari, 22 hanno fatto richiesta di una sistemazione temporanea, mentre altri 10 hanno provveduto in autonomia a trovare un alloggio in attesa di poter entrare nelle nuove case. 

Ne abbiamo parlato con il sindaco  Paolo De Maio
Ascolta
De Maio su sgombero
AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

