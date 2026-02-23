Nocera Inferiore, protocollo Comune-CC per la sicurezza in città 

Nell’ambito del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, sottoscritto dalla città di Nocera Inferiore e la Prefettura di Salerno, presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, il sindaco Paolo De Maio ha sottoscritto il protocollo tra l’arma dei carabinieri e l’amministrazione comunale per la messa in funzione del nuovo impianto di videosorveglianza integrata “Nuceria Securitas 4.0”, collegato direttamente alla caserma di Nocera Inferiore.
Presente anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre. Grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno di circa 150 mila euro, sono state installate 16 telecamere di ultima generazione, che andranno a monitorare le aree della movida, come da indicazione delle forze dell’ordine. L’impianto verrà collegato anche al commissariato di pubblica sicurezza. “Con questo nuovo sistema di videosorveglianza proviamo ad arginare le problematiche connesse alla sicurezza urbana” scrive il sindaco De Maio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.