Nocera Inferiore, presto una Casa di Comunità in Via Ricco

A breve sarà realizzata a Nocera Inferiore una Casa di Comunità. Un progetto frutto della sinergia tra comune e Asl di Salerno che realizzerà l’intervento.
Il sindaco Paolo De Maio ha ricordato che già nel giugno 2024 era stata approvata la variante urbanistica per la realizzazione della Casa di Comunità in via Fiano, su un terreno di proprietà dell’ASL Salerno, con finanziamento PNRR su indirizzo della Regione Campania. Superate alcune situazioni che rallentavano il progetto, ora l’Asl ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del progetto.
Si attende l’avvio dei lavori di riqualificazione dei locali, che consentiranno di dotare Nocera Inferiore di un presidio fondamentale per la salute dei cittadini, come ha ricordato a Radio Alfa il sindaco Paolo De Maio.
