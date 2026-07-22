Nocera Inferiore, inaugurato lo Sportello del Cittadino presso la Procura

22/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo “Sportello del Cittadino” della Procura della Repubblica. I nuovi uffici sono stati allestiti nei locali di via Giovanni Falcone, all’ingresso del padiglione civile, negli spazi dell’ex Monte dei Paschi di Siena.

La nuova sede, accessibile e fronte strada, nasce con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e rendere i servizi della Procura più vicini ai cittadini. All’inaugurazione hanno preso parte le autorità istituzionali e i rappresentanti degli organi di stampa.

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Il sindaco Paolo De Maio ha espresso un ringraziamento al Procuratore Capo Luigi Alberto Cannavale per la disponibilità e la collaborazione che hanno consentito la realizzazione del progetto, definito un importante passo avanti nel percorso di decentramento, trasparenza e miglioramento dei servizi offerti alla comunità.

 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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