Nocera Inferiore, inaugurato lo Sportello del Cittadino presso la Procura

È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo “Sportello del Cittadino” della Procura della Repubblica. I nuovi uffici sono stati allestiti nei locali di via Giovanni Falcone, all’ingresso del padiglione civile, negli spazi dell’ex Monte dei Paschi di Siena.
La nuova sede, accessibile e fronte strada, nasce con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e rendere i servizi della Procura più vicini ai cittadini. All’inaugurazione hanno preso parte le autorità istituzionali e i rappresentanti degli organi di stampa.
Il sindaco Paolo De Maio ha espresso un ringraziamento al Procuratore Capo Luigi Alberto Cannavale per la disponibilità e la collaborazione che hanno consentito la realizzazione del progetto, definito un importante passo avanti nel percorso di decentramento, trasparenza e miglioramento dei servizi offerti alla comunità.
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