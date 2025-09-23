Nocera Inferiore, celebrata la “Giornata della Protezione Civile” 

Valorizzare il ruolo fondamentale della Protezione Civile nella vita delle comunità: questo l’obiettivo della Giornata della Protezione Civile che è stata celebrata al Palacoscioni di Nocera Inferiore per iniziativa del comune, in collaborazione con regione e provincia.
Presente anche il vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, che ha celebrato la messa e benedetto i mezzi e i volontari, definendo la Protezione Civile “parte necessaria della società” e ricordando l’insegnamento di San Pio: “Per custodire la vita degli altri bisogna saper custodire la propria”. L’iniziativa è stata un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della gestione del rischio.
“La Protezione Civile non è soltanto un sistema di intervento nelle emergenze, ma una vera e propria scuola di umanità, solidarietà e prevenzione – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio –. Questa giornata è un’occasione per ringraziare volontari, operatori e istituzioni che ogni giorno si dedicano con coraggio e dedizione alla salvaguardia delle nostre comunità”.
