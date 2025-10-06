Nocera Inferiore, al via l’abbattimento dei prefabbricati a Montevescovado

Al via a Nocera Inferiore l’abbattimento dei prefabbricati a Montevescovado, dove saranno realizzati nuovi alloggi con la conseguente riqualificazione dell’intero quartiere.
Dando corso al progetto finanziato con decreto del 2022 dal PNRR di realizzazione dei 32 alloggi ERS in via S. Prisco e contestuale abbattimento di 2 prefabbricati pesanti, oggi sono stati evacuati gli occupanti gli alloggi, che saranno ospitati temporaneamente in strutture ricettive. I lavori proseguiranno ora con il completamento degli alloggi ed il contestuale abbattimento dei 2 prefabbricati pesanti.
“Questo progetto rappresenta il primo concreto atto di riqualificazione del quartiere di Montevescovado – spiega il sindaco Paolo De Maio – che proseguirà, con un ulteriore abbattimento di prefabbricati pesanti e il rifacimento di alloggi ERS, con la realizzazione di una nuova arteria, con la riqualificazione del centro di quartiere e la realizzazione di un nuovo parco giochi, con la riqualificazione del campo di calcetto della Scuola Calcutta e con la riqualificazione dell’area di mercato al centro del quartiere, grazie alla Regione Campania, che ha destinato alla città 15 milioni di euro mediante i fondi PRIUS” conclude.
