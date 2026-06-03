Nocera Inferiore, accordo con la Soprintendenza per valorizzare la Caserma Tofano 

Il comune di Nocera Inferiore e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino hanno sottoscritto un Accordo di Valorizzazione e una Convenzione Attuativa per rafforzare la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale cittadino.
L’elemento centrale dell’intesa riguarda la Caserma Tofano, che potrà essere utilizzata per iniziative di interesse pubblico e culturale, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città nel rispetto delle esigenze di tutela.
Secondo la soprintendente Anna Onesti, l’accordo rappresenta il punto di partenza per il rilancio della Caserma Tofano, con l’obiettivo di trasformarla in una “fabbrica della cultura” capace di coinvolgere istituzioni, privati e terzo settore e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.
Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato che la valorizzazione della Caserma Tofano è uno dei punti qualificanti del suo programma amministrativo. L’obiettivo è restituire progressivamente il bene alla comunità, valorizzando la facciata storica dell’ex Palazzo Ducale, migliorando l’accessibilità degli spazi e rendendolo un luogo vivo di cultura e partecipazione.
De Maio è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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