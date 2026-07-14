Nocera Inferiore, 28 mila euro per acquistare un ecografo per la TIN

Un importante gesto di solidarietà a favore del reparto di Pediatria e della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Grazie alla generosità di appassionati dell’attività venatoria e di imprenditori e sponsor del territorio sono stati raccolti quasi 28 mila euro, destinati all’acquisto di un ecografo con sonde polmonari e venose, un defibrillatore e numerosi giocattoli e completini per i piccoli pazienti.
La consegna delle attrezzature si è svolta in un clima di grande emozione alla presenza dei bambini ricoverati e del direttore sanitario del presidio, Rosalba Santarpia. La donazione rappresenta un significativo contributo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche del reparto e al miglioramento dell’accoglienza riservata ai bambini e alle loro famiglie.
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