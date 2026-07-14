Nocera Inferiore, 28 mila euro per acquistare un ecografo per la TIN

14/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Un importante gesto di solidarietà a favore del reparto di Pediatria e della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Grazie alla generosità di appassionati dell’attività venatoria e di imprenditori e sponsor del territorio sono stati raccolti quasi 28 mila euro, destinati all’acquisto di un ecografo con sonde polmonari e venose, un defibrillatore e numerosi giocattoli e completini per i piccoli pazienti.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

La consegna delle attrezzature si è svolta in un clima di grande emozione alla presenza dei bambini ricoverati e del direttore sanitario del presidio, Rosalba Santarpia. La donazione rappresenta un significativo contributo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche del reparto e al miglioramento dell’accoglienza riservata ai bambini e alle loro famiglie.  

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento