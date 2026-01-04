“No all’ampliamento del porto di Salerno”, l’intervento del sindaco di Vietri sul Mare

“Giù le mani dalla spiaggia”: è questo lo slogan che ha animato questa mattina la protesta sull’arenile di via Ligea a Salerno, dove associazioni ambientaliste, cittadini e amministratori locali si sono radunati per opporsi al progetto di ampliamento del porto commerciale.
Al centro della contestazione c’è la volontà di tutelare l’ultima spiaggia libera della zona ovest della città e di arginare l’impatto ambientale di un’infrastruttura che “ha già dato molto in termini di traffico e inquinamento”. Alla mobilitazione ha preso parte anche una delegazione istituzionale della Costiera Amalfitana, composta dai sindaci di Vietri sul Mare e Minori e dal vicesindaco di Cetara; gli amministratori hanno espresso ferma contrarietà all’opera poiché la prevista modifica dell’imboccatura portuale costringerebbe le navi a rotte più sottocosta, mettendo a rischio l’ecosistema e l’attrattività turistica del sito patrimonio Unesco. La mobilitazione, annunciano gli organizzatori, proseguirà nelle prossime settimane con il lancio di una petizione popolare.
Ne abbiamo parlato col sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone.
