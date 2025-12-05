Nino Ruocco, muore negli Stati Uniti. Dolore ad Orria, suo paese di origine

05/12/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Dolore e sgomento ad Orria per la notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita Nino Ruocco, 42 anni, investito e ucciso negli Stati Uniti, a Houston (Texas), dove risiedeva con la sua famiglia.
Il professionista cilentano, stava aspettando i suoi bambini di 8 e 5 anni, nei pressi della scuola quando è stato investito per cause che ora sono al centro di un’inchiesta della polizia americana.
Ruocco era nato ad Agropoli nel 1983 e cresciuto a Orria, dove vivono i genitori. Dopo la laurea in Chimica, aveva deciso di lasciare l’Italia per avere una formazione internazionale e dopo alcuni anni in Germania, si era stabilito definitivamente nel Texas dove aveva moglie e due figli. 

