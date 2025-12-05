Nino Ruocco, muore negli Stati Uniti. Dolore ad Orria, suo paese di origine

Dolore e sgomento ad Orria per la notizia del tragico incidente in cui ha perso la vita Nino Ruocco, 42 anni, investito e ucciso negli Stati Uniti, a Houston (Texas), dove risiedeva con la sua famiglia.
Il professionista cilentano, stava aspettando i suoi bambini di 8 e 5 anni, nei pressi della scuola quando è stato investito per cause che ora sono al centro di un’inchiesta della polizia americana.
Ruocco era nato ad Agropoli nel 1983 e cresciuto a Orria, dove vivono i genitori. Dopo la laurea in Chimica, aveva deciso di lasciare l’Italia per avere una formazione internazionale e dopo alcuni anni in Germania, si era stabilito definitivamente nel Texas dove aveva moglie e due figli.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.