Nicola Cantone scelto per la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno

L’avvocato Nicola Cantone è il candidato prescelto, dalla giunta della Regione Campania, per la nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di Salerno.
La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione di Esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione, Fico. La proposta ora viene trasmessa al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per l’acquisizione.
Nicola Cantone, avvocato originario di Aversa, in provincia di Caserta, è laureato con lode in Giurisprudenza alla Federico II ed ha esercitato la professione legale fino al 2012.
Già direttore amministrativo della ASL Napoli 2, poi commissario straordinario e Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, vanta una lunga esperienza anche nella sanità privata come amministratore delegato. Specializzato in diritto dell’ambiente, insegna all’Università Federico II di Napoli.
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