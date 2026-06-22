Nicola Cantone, direttore generale dell’AOU Ruggi di Salerno, ospite a Radio Alfa. “Sarà un palazzo di vetro”

Il Direttore Generale dell’AOU Ruggi d’Aragona di Salerno, Nicola Cantone, ospite in studio a Radio Alfa.
Carenza di personale, liste d’attesa e integrazione tra ospedale e territorio. Sono le principali sfide indicate dal nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Nicola Cantone. Per Cantone è un ritorno alla guida del Ruggi, dato che in passato ne è stato direttore generale e anche commissario.
“La Regione Campania viene fuori da anni di commissariamento e di piano di rientro” ha ricordato Cantone, “comportando un blocco del turnover e la mancata assunzione di medici. Oggi, registriamo una grandissima carenza di personale, sia medico sia delle altre professioni sanitarie, e ciò si riverbera sulla qualità dell’assistenza” così il neo direttore generale affermando che sono già in atto procedure di reclutamento che però spesso si concludono senza la presentazione di domande. Uno dei nodi resta l’attrattività dell’azienda ospedaliero-universitaria per i professionisti della sanità. Cantone ha ricordato il valore aggiunto che è rappresentato dall’Università, con docenti di altissimo livello impegnati nella formazione e nella clinica e, quindi, nell’assistenza. Sul fronte delle liste d’attesa, Cantone ha assicurato che “dati e numeri alla mano procederemo con azioni correttive”. Il neo direttore generale punterà poi ad una perfetta integrazione ospedale-territorio. “Il Ruggi è un Dea di secondo livello e deve concentrarsi sui pazienti ad alta complessita’, mentre il territorio deve aiutarci a drenare gli accessi impropri al pronto soccorso” così Cantone. Per la torre cardiologica, Cantone ha precisato che “c’e’ piena sintonia con il rettore dell’Università di Salerno. L’ateneo ha già deliberato, in Senato accademico, un concorso per un ordinario di cardiochirurgia.
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