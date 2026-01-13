Nessuna modifica all’imbocco del porto commerciale di Salerno, le rassicurazioni dell’Autorità Portuale

Nessuna modifica all’imbocco del porto commerciale di Salerno e nessun ampliamento del Molo di Ponente, a ridosso del costone roccioso che separa Salerno da Vietri Sul Mare.
Lo ha detto nel corso di un incontro a Napoli presso la sede dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale – Porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, il presidente Eliseo Cuccaro, alla presenza del consigliere regionale Luca Cascone, del sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica anche nella veste di presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi e della vicesindaca di Vietri Sul Mare, Angela Infante. Nel corso dell’incontro, convocato dopo la manifestazione di protesta del 4 gennaio scorso, è stato mostrato il progetto, che esclude uno stravolgimento della morfologia di quel tratto di costa evitando danni ambientali derivanti da un nuovo disegno delle rotte delle navi. In occasione di un prossimo incontro saranno valutate eventuali proposte per limitare l’impatto paesaggistico dell’intervento rispetto alla spiaggia, da condividere anche con il comune di Salerno.
Cuccaro ha anche dichiarato che il molo “3 Gennaio” di Salerno non sarà a servizio delle operazioni di tipo commerciale ma resterà a uso esclusivo dei pescherecci e delle imbarcazioni dei pescatori di Salerno.
