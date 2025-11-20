“Nessun plesso scolastico sarà chiuso in Campania”. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Valditara, ospite a Radio Alfa

“Nessun plesso scolastico sarà chiuso in Campania. Nessun docente perderà il posto di lavoro, nessuno studente perderà la scuola come suo punto di riferimento”.
Così oggi il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite, in esclusiva, su Radio Alfa, commentando l’ordinanza collegiale del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso presentato dal ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la decisione del Tar che sul dimensionamento scolastico aveva dato ragione all’ente di Palazzo Santa Lucia. Il Consiglio di Stato ha stabilito infatti che il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi per gli anni scolastici dal 2024 al 2027, sarà calcolato non in base al numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno in ogni Regione, ma sulla base di previsioni statistiche.
Il Ministro ha sottolineato anche il bilancio più che positivo sull’avanzamento del livello di istruzione e di apprendimento degli studenti campani, anche grazie agli investimenti fatti per la scuola, con la cifra di 2,64 miliardi di euro investiti.
Sulla situazione del sistema scolastico campano il Ministro si è soffermato sui dati sull’abbandono scolastico: “Nel 2020, il tasso di abbandono era pari al 19%, nel 2024 siamo scesi al 13,3%, il 2024 segna il punto di minimo storico, evidenziando il risultato più favorevole mai raggiunto sinora dalla regione in questo anno. Cioè nella storia della scuola Campana non è mai stato raggiunto questo risultato di abbandoni significativamente più bassi rispetto al passato. Con un recupero rispetto al 2023 di circa il 2,5 % eravamo al 16 % nel 2023, al 13 % nel 2024, il che corrisponde a 10 mila ragazzi che prima non andavano a scuola e che ora vanno a scuola”, ha spiegato il ministro, “Ma i dati del 2025 sono probabilmente ancora migliori.
Ascolta l’intervista in esclusiva al ministro Valeditara
Valditara su scuola
