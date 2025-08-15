Nessun caso di vaiolo, alcuni migranti tentano fuga dal centro accoglienza di Eboli

Hanno dato esito negativo gli accertamenti effettuati sui migranti per il rischio di vaiolo sbarcati giovedì a Salerno e per i quali era stata disposta la quarantena per sospetto vaiolo.
Lo ha reso noto il Comune di Eboli, facendo riferimento alla nota inviata dal responsabile sanitario della prevenzione collettiva dell’Asl di Salerno, Saggese Tozzi, secondo cui, quindi, “nessuna misura di contenimento sanitario collegata a tale patologia deve essere attivata”.
Il Comune di Eboli, inoltre, ha reso noto che alcuni dei 71 migranti in mattinata avevano tentato la fuga dal centro di accoglienza in località Macchioncello, ma che sono stati subito rintracciati e fermati dalle forze dell’ordine. Da quanto si apprende alcuni sono stati intercettati anche a piedi in autostrada.
“Il tentativo di fuga, giacché per i casi sospetti ricoverati al Cotugno le necessarie analisi hanno escluso il contagio da vaiolo, non ha causato alcun pericolo”, ha spiegato ancora il Comune di Eboli.
Ora i migranti saranno trasferiti per l’identificazione e poi nei centri di competenza per l’attivazione dei normali protocolli.
