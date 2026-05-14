Neonata giunta morta all’ospedale di Sarno, indaga la Procura di Nola. Il punto con Il Mattino di Salerno

E’ stata sequestrata la salma della neonata giunta senza vita, ieri notte, intorno alle 4, al Pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. I medici hanno provato a rianimarla per circa 40 minuti. Per chiarire le cause del decesso la Procura di Nola, competente territorialmente, ha aperto un’inchiesta.
I primi accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che la piccola sarebbe stata partorita in casa da una ragazza di 16 anni di origini cinesi, domiciliata a Terzigno. Sembra che la gravidanza sia stata tenuta nascosta alla famiglia. Al momento del parto la ragazza si sarebbe fatta aiutare da un familiare. Prima dell’arrivo in ospedale, ci sarebbe stato anche un passaggio in una struttura sanitaria del Vesuviano. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Rossella Liguori.
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Rossella Liguori su neonata giunta morta a Sarno
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