Nello stesso alloggio vivevano in 19, nel centro storico di Salerno blitz della Polizia locale

Blitz della Polizia Municipale nel centro storico di Salerno dove, ieri, ben 19 cittadini di origine bengalese erano stipati in un unico immobile in via Francesco Alario. I locali versavano in pessime condizioni igienico-sanitarie, con letti ovunque e impianti di riscaldamento non a norma.
Sebbene quasi tutti gli occupanti siano risultati in regola con il permesso di soggiorno, per il proprietario e gli affittuari scatteranno pesanti sanzioni: oltre alle violazioni urbanistiche, viene contestata la mancata comunicazione degli ospiti alla Questura, con multe previste di mille euro per ciascuna omissione. Questa mattina in diretta, abbiamo commentato questo caso con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
