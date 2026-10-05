Nella Giornata mondiale dell’Insegnante la Gilda sul rapporto scuola-famiglia e violenza nelle scuole. Ascolta

05/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Nella giornata mondiale dell’insegnante la Gilda degli Insegnanti, oggi a Roma, tiene un convegno dal titolo “Aggressioni e patto Scuola-Famiglia: Per una nuova centralità della funzione docente nell’Istituzione scolastica”. Alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, viene analizzato il grave e preoccupante incremento degli episodi di violenza fisica, verbale e psicologica ai danni dei docenti.

Secondo il sindacato degli insegnanti, le cause affondano le radici in fenomeni tra loro conseguenziali, a partire dall’Autonomia scolastica che ha avviato la trasformazione della Scuola Istituzione in scuola azienda. In questo contesto si ha l’erosione dello spazio professionale dell’insegnante e l’involuzione del rapporto scuola – famiglia, oggi incrinato da una indebita ingerenza da parte dei genitori nelle istituzioni scolastiche. A questo si aggiunge che la governance della scuola azienda, ha contrastato la centralità degli insegnanti e della didattica, facendo prevalere gli adempimenti burocratici e amministrativi e una gestione gerarchica degli istituti scolastici.

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E’ con questo convegno che si intende individuare possibili soluzioni per ridare valore e dignità intellettuale alla professione docente. Abbiamo raggiunto a Roma il coordinatore regionale campano di Gilda, Domenico Ciociano, e il coordinatore nazionale Vito Castellana.

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Gilda insegnanti su rapporto scuola-famiglia
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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