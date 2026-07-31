Nella Carta d’Amalfi le risposte all’Overtourism. Il punto con il sindaco Daniele Milano

Capri, Amalfi e Sorrento contro l’overtourism. I sindaci dei tre Comuni campani fanno muro contro “l’invasione” dei propri territori, un fronte comune, per la gestione dei visitatori e dei flussi, a tutela della vivibilità dei centri storici. È la prima volta che i rappresentanti di tre tra le più iconiche destinazioni italiane avviano insieme un confronto istituzionale su una delle principali sfide che interessano i territori con vocazioni turistiche: far quadrare le esigenze dei residenti e la qualità della loro vita e quelle dei visitatori e la loro sicurezza.
L’incontro prende le mosse dalla Carta di Amalfi, manifesto sottoscritto proprio in Costiera a tutela dei centri ad alta vocazione turistica. Ventuno i comuni di tutta Italia che hanno aderito al protocollo, che potrebbe ora essere sottoscritto anche dall’amministrazione di Sorrento.
Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, delegato al Turismo di Anci Campania, ha ripercorso il cammino della Carta di Amalfi, nata nell’aprile 2025. La Carta si fonda su un metodo pragmatico, orientato a pochi obiettivi concreti e al confronto costante con le istituzioni sovraordinate. “Tra i primi risultati già raggiunti c’è un importante intervento normativo che consente ai Comuni turistici di assumere un numero maggiore di agenti di Polizia Municipale, superando i precedenti limiti legislativi. Una misura — ricorda Daniele — che ad Amalfi ha già prodotto effetti concreti, permettendo di garantire servizi di vigilanza notturna fino alle 4 durante i mesi di agosto e settembre, rafforzando così sicurezza e vivibilità”. Il sindaco Milano, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
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Daniele Milano su gestione overtourism
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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