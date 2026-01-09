Nel Vallo di Diano un concorso di idee per imprese e servizi Over 65

È indetto un Concorso di idee nell’ambito del progetto “Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano”, finalizzata a stimolare l’imprenditoria e l’innovazione nella Silver Economy locale.
Il progetto, a titolarità dell’Associazione di Volontariato Sassano Gruppo Lucano O.D.V., e realizzato in partnership con i Comuni di Monte San Giacomo e Sala Consilina e altri enti del Terzo Settore, risponde all’esigenza di valorizzare economicamente la significativa e crescente popolazione over 65 del comprensorio.
Focus e Obiettivi Strategici
La Silver Economy rappresenta un mercato globale in forte espansione (stimato a 5,7 trilioni di euro in Europa entro il 2050) e offre un potenziale di sviluppo cruciale per le aree interne come il Vallo di Diano.
Il Concorso di Idee mira a intercettare proposte progettuali che:
Facilitino la digitalizzazione e l’accesso a nuovi servizi per gli over 65
Coinvolgano attivamente gli anziani nella vita economica e sociale (contaminazione intergenerazionale)
Rigenerino mestieri e processi produttivi in via di estinzione
Alimentino l’occupazione nell’ambito della filiera
Sono ammesse proposte per la creazione di nuove microimprese, startup e imprese non profit, con priorità per le candidature presentate da donne disoccupate, under 35 e immigrati.
Premi e Supporto Imprenditoriale
Saranno selezionate e premiate le 10 migliori idee in base a criteri di innovatività, sostenibilità e impatto sulla Silver Economy.
Montepremi in denaro: € 4.700,00 complessivi (1° Classificato: € 1.000,00).
Servizi di Sviluppo: Le idee vincitrici accederanno a un percorso gratuito e personalizzato di affiancamento, coaching e redazione del Business Plan, erogato da consulenti con comprovata esperienza nel lancio di nuove attività.
Scadenze e Modalità
Le proposte dovranno pervenire, utilizzando la modulistica ufficiale, entro e non oltre il 28 Febbraio 2026 tramite PEC (volasassano@pec.it) o consegna a mano.
L’iniziativa si affianca alle azioni già implementate dal progetto A.A.A., tra cui sportelli di assistenza e ascolto, sostegno psicologico e servizi di mobilità territoriale, volte a contrastare l’isolamento degli anziani.
INFORMAZIONI E BANDO COMPLETO
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.