Nel mare di Agropoli sub perde la vita durante immersione, è un 40enne

02/03/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Tragedia nelle acque del mare di Agropoli. Un sub, 40enne di origini ucraine, ha perso la vita durante un’immersione con un gruppo di persone, nella Baia di Trentova, utilizzando l’apposita boa di segnalazione.

Quando i suoi colleghi non l’hanno visto riemergere, hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un’imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il nucleo Sommozzatori giunti da Napoli. Le ricerche hanno portato al ritrovamento dell’uomo purtroppo privo di vita, ieri sera intorno alle 23. Al momento non si sa se il sub possa essere stato colto da malore durante l’escursione.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento