Nel mare di Agropoli sub perde la vita durante immersione, è un 40enne

Tragedia nelle acque del mare di Agropoli. Un sub, 40enne di origini ucraine, ha perso la vita durante un’immersione con un gruppo di persone, nella Baia di Trentova, utilizzando l’apposita boa di segnalazione.
Quando i suoi colleghi non l’hanno visto riemergere, hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un’imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il nucleo Sommozzatori giunti da Napoli. Le ricerche hanno portato al ritrovamento dell’uomo purtroppo privo di vita, ieri sera intorno alle 23. Al momento non si sa se il sub possa essere stato colto da malore durante l’escursione.
