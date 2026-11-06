Nel giorno del 50esimo compleanno di Radio Alfa la testimonianza di Tommaso Pellegrino promotore della Giornata delle Radio Libere in Campania

Nel giorno del 50esimo compleanno di Radio Alfa, in questo 6 novembre 2026, alla marea di auguri dei nostri ascoltatori, abbiamo voluto aggiungere la testimonianza del dottor Tommaso Pellegrino, medico, già consigliere regionale della Campania.
E’ stato promotore della legge regionale del 2022 che ha istituito la Giornata celebrativa delle Radio Libere in Campania il 28 luglio. Questa data è il giorno della storica sentenza della Corte Costituzionale del 1976, che liberalizzò l’etere locale e pose fine al monopolio radiotelevisivo in Italia.
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Tommaso Pellegrino su compleanno Radio Alfa e radio libere
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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