Nel carcere di Fuorni una detenuta di 250 chili. “Che ci fa in carcere?” ha chiesto Ciambriello in diretta su Radio Alfa

Il Garante campano in visita oggi nel carcere di Fuorni, a Salerno.
Ciambriello ha incontrato una detenuta di 250 chili. “Che ci fa in carcere?” ha affermato provocatoriamente oggi in diretta a Radio Alfa.
Questa mattina il Garante campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello, si è recato presso il carcere di Fuorni, a Salerno, per partecipare alla Santa Messa in onore di San Matteo , presieduta dall’A rcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, e per svolgere colloqui con detenuti e detenute. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo, insieme al Direttore dell’istituto, alla Vicedirettrice, alla Comandante, al Cappellano e al Garante campano, ha visitato alcune sezioni del carcere, tra cui quella di Alta Sicurezza, dove erano presenti 47 detenuti, portando la benedizione anche a coloro che non avevano potuto prendere parte alla celebrazione eucaristica. Resta particolarmente significativa la situazione del sovraffollamento: nel carcere di Salerno risultano attualmente presenti 580 detenuti, di cui 50 donne, a fronte di circa 300 posti previsti.
All’uscita dall’istituto, Samuele Ciambriello ha richiamato l’attenzione su alcune criticità che continuano a emergere con maggiore frequenza dai colloqui con le persone ristrette.
Ascolta l’intervista
Ciambriello su Fuorni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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