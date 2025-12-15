Nel 2025 oltre 149mila passeggeri al porto di Salerno. Il 2026 il raddoppio. Il punto con Giuseppe Amoruso, presidente di Amalfi Coast Cruise Terminal

15/12/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Il porto di Salerno rafforza la propria posizione tra le principali rotte crocieristiche del Mediterraneo.

Dopo aver chiuso il 2025 con volumi in costante crescita, lo scalo si pone l’ambizioso obiettivo di raddoppiare i numeri nel 2026: sono attesi fino a più di 400mila passeggeri e 183 navi al Terminal Zaha Hadid. I dati sono stati presentati in occasione della conferenza stampa svoltasi presso la Stazione Marittima, organizzata dalla “Amalfi Coast Cruise Terminal”, la società concessionaria della struttura. L’anno in corso si avvia a concludersi con 124 giornate di utilizzo della banchina e 108 differenti scali, per un totale di oltre 149mila passeggeri movimentati. Salerno si conferma tra i porti italiani con le maggiori prospettive di crescita per il prossimo biennio, insieme a realtà come Catania e Ravenna. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Amoruso, presidente di Amalfi Coast Cruise Terminal
