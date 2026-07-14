Negozi di vicinato, Confesercenti in piazza per le firme a sostegno di una proposta di legge. Il punto con Raffaele Esposito

Confesercenti Campania nelle piazze per sostenere l’iniziativa di Confesercenti Nazionale volta a far approvare la proposta di legge intitolata “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”.
Dal 14 e fino al 17 luglio, dalle ore 10 alle 14, nelle cinque province della nostra regione ci saranno alcuni banchi organizzati con i ragazzi di Confesercenti per la raccolta firme. Per l’approdo in Parlamento della proposta, volta a rilanciare i centri storici fermandone lo svuotamento e a proteggere i negozi di vicinato, occorrono 50mila firme.
“I negozi di vicinato non riguardano solo la nostra economia ma rappresentano l’anima delle nostre città, la tradizione e l’identità di esse e vanno difesi. Queste attività, la prima infrastruttura sociale del nostro Paese, non possono continuare a sparire”. Così il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, intervenuto in diretta.
Ascolta
Raffaele Esposito su proporsta di legge per negozi di vicinato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.