Negozi al dettaglio in calo del 14,4%. Le considerazioni e le contromisure dalle parole di Nino Marone (Confcommercio)

Tra il 2018 e il 2025 il numero di negozi del commercio al dettaglio in Italia ha subito un calo del 14,4%, passando dai circa 666mila del 2018 ai circa 570mila dello scorso anno. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti (-27,3%) e i piccoli negozi alimentari (-17,9%). Secondo i dati di Confcommercio il rischio di desertificazione commerciale resta concreto, ma la rete è più strutturata.
Il fatturato complessivo è cresciuto del 25,7%, con un boom per i discount (+101%) e per l’e-commerce (41,9%). In difficoltà ipermercati (-8,4%) e ambulanti (-14,9%).
Confcommercio sottolinea però come il calo delle unità locali non si traduce necessariamente in un contrazione dell’occupazione complessiva. Dal rapporto emerge che la quota degli addetti nei negozi è diminuita complessivamente del 1,8% tra il 2018 e il 2025, ma nel caso dei supermercati e dei grandi punti vendita si è invece trattato di un incremento dell’8,3%.
Abbiamo fatto una riflessione sulla scorta di questi dati con il presidente provinciale di Confcommercio Salerno, Nino Marone.
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Nino Marone su calo negozi al dettaglio
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