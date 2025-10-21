Natalità in calo anche in Campania, è di 1,26 figli per donna

Anche in Campania, come nel resto dell’Italia, nascono sempre meno figli. È il dato che viene fuori dallo studio “Natalità e fecondità della popolazione residente” relativo all’anno 2024 e diffuso oggi dall’Istat.
Nel 2024, in Campania, si calcolano 1,26 figli per donna. Ancora più evidente è il decremento, se si prende a confronto il solo periodo compreso tra i mesi di gennaio e luglio 2025: in questo caso nel 2024 ogni donna risulta avere 1,30 figli, che però cala nel 2025 attestandosi a 1,22.
Tra gennaio e luglio 2025, i nati in Campania sono stati appena 21.693, con un calo del 6,5% rispetto al 2024. Se il numero medio dei figli per donna in Campania è di 1,26, a tenere alta la media sono però le cittadine di origine straniera, il cui dato è 1,71. L’età media di chi diventa mamma per la prima volta è 32,3.
