Natale 25. Botteghe, memorie, luci e mercatini oggi e domani a Felitto, le parole del sindaco

Continua il progetto “Monti Alburni, Vesole e Rupi del Calore – Esperienze Autentiche nel Cilento Interno” che, con “Trame di Borghi e Montagne”, sta portando tanti curiosi, visitatori, turisti e operatori turistici alla scoperta dei borghi del Cilento.
Il progetto, organizzato da My fair italian emotional way s.r.l., che unisce sei comuni, Roccadaspide, Trentinara, Felitto, Controne, Magliano Vetere e Monteforte Cilento ed è stato sostenuto dalla Regione Campania, nell’ambito del Piano strategico cultura e turismo 2025, grazie all’Accordo per la coesione, oggi e domani fa tappa a Felitto.
Tutti i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra botteghe, memorie, luci e mercatini e scoprire la bellezza di un borgo che conserva il suo fascino tra storia e modernità.
In particolare, domani si terrà la visita guidata nel Comune cilentano.
Alle 16:30 i partecipanti si ritroveranno in piazza Mercato dove saranno accolti dai saluti dell’amministrazione comunale prima di iniziare il tour narrato tra vicoli, scorci e luoghi identitari del borgo con la visita al museo della Civiltà Contadina alla scoperta di gesti, strumenti e ritualità che raccontano la vita quotidiana.
Tra racconti della tradizione anche una vera e propria lezione di preparazione del famosissimo fusillo felittese.
Tappe anche alla Chiesa di Santa Maria Assunta con la sua architettura settecentesca e al Palazzo Migliacci, ex castello dei Principi Carafa. Alle 18:30 i partecipanti visiteranno i mercatini di Natale con un percorso in cui ci si potrà confrontare con gli artigiani e si potranno scoprire i sapori del territorio che accendono l’atmosfera delle feste. La visita si concluderà con una degustazione di dolci.
Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il sindaco Carmine Casella
natale a Felitto
