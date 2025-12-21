Natale, tempo di dolci. Pastorelle, pasticelle o calzoncelli. Tanti nomi, una sola bontà alle castagne

Tempo di Natale, tempo di dolci.
Sono diverse le tradizioni che riguadano il territorio salernitano, c’è però un dolce che accomuna molte aree sebbene abbia nomi differenti.
Pastorelle, pasticelle, calzoncelli. Un unico denominatore: Le castagne.
Ne abbiamo parlato oggi con la chef Carmela Baglivi
dolci natalizi
