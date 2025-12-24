Natale, per la Vigilia su 8 tavole su 10 domina il pesce. Sull’indagine di Coldiretti il commento di Enzo Tropiano (Coldiretti Salerno)

Su quasi otto tavole natalizie su dieci (77%) dominerà il pesce per la vigilia di Natale, mantenendo viva la tradizione nelle cucine italiane, sostenuta dalla flotta peschereccia nazionale nonostante le sfide dei cambiamenti climatici e l’impennata dei costi operativi.
Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione della vigilia del Natale, che conferma l’astensione dalla carne su quasi tutte le tavole, con quest’ultima comunque protagonista in una casa su cinque (20%), mentre solo il 3% opterà per menù totalmente vegetariani o vegani.
Tra i protagonisti delle cene festive spicca il pesce italiano, da alici e vongole a sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. Proprio a Natale, tra Vigilia e Capodanno, si tocca il picco dei consumi ittici, con un fabbisogno annuo pro capite di oltre 28 kg in Italia, sopra la media Ue (25 kg) e mondiale (20 kg).
Per sfuggire a frodi commerciali, vista l’origine straniera della maggior parte del pesce in vendita, Coldiretti Pesca invita a verificare l’etichetta al banco: deve specificare metodo di produzione (“pescato”, “acque dolci”, “allevato”), attrezzo di cattura e zona (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, con mappa se possibile). Su consumi e abitudini alimentari dei salernitani in occasione del Natale abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.
