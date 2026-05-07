Nasce “La Rotta dei Focei”: protagonista il comune di Ascea con realtà di Grecia, Turchia e Spagna

07/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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È stata ufficialmente costituita l’associazione internazionale “La Rotta dei Focei”, progetto che punta a creare un percorso condiviso tra territori e comunità del Mediterraneo legati alla storia e alla civiltà dei Focei.

La firma dello statuto è avvenuta nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli. L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere cooperazione, dialogo e valorizzazione del patrimonio storico comune tra i territori coinvolti, rafforzando i legami culturali tra Italia, Grecia, Turchia e Spagna. Presenti anche l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

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La nascita dell’associazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato con le missioni istituzionali in Turchia e consolidato ad Ascea lo scorso ottobre, in occasione della firma del primo protocollo d’intesa tra i partner della Rotta.

Dopo l’appuntamento di Napoli, il progetto proseguirà in Spagna, a L’Escala, dove si terrà il primo simposio internazionale dedicato alla Rotta dei Focei. 

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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