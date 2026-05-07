Nasce “La Rotta dei Focei”: protagonista il comune di Ascea con realtà di Grecia, Turchia e Spagna

È stata ufficialmente costituita l’associazione internazionale “La Rotta dei Focei”, progetto che punta a creare un percorso condiviso tra territori e comunità del Mediterraneo legati alla storia e alla civiltà dei Focei.
La firma dello statuto è avvenuta nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli. L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere cooperazione, dialogo e valorizzazione del patrimonio storico comune tra i territori coinvolti, rafforzando i legami culturali tra Italia, Grecia, Turchia e Spagna. Presenti anche l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
La nascita dell’associazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato con le missioni istituzionali in Turchia e consolidato ad Ascea lo scorso ottobre, in occasione della firma del primo protocollo d’intesa tra i partner della Rotta.
Dopo l’appuntamento di Napoli, il progetto proseguirà in Spagna, a L’Escala, dove si terrà il primo simposio internazionale dedicato alla Rotta dei Focei.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.