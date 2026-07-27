Nasce la Consulta Provinciale per la promozione e lo sviluppo delle Aree Interne. Il punto con il Consigliere Elio Guadagno

A Salerno nasce la Consulta Provinciale per la promozione e lo sviluppo delle Aree Interne.
Un organismo consultivo e di coordinamento istituito a livello provinciale per favorire lo sviluppo dei territori classificati come aree interne. Il nome “Terre Future” richiama l’idea di una rete dedicata ai territori interni della provincia, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa del loro sviluppo. In concreto, la Consulta nasce per: mettere in rete i Comuni delle aree interne della provincia; favorire il confronto tra amministrazioni, enti, associazioni, imprese, università e cittadini; elaborare proposte e strategie di sviluppo territoriale; sostenere la partecipazione ai programmi regionali, nazionali ed europei dedicati alle aree interne; valorizzare le risorse locali (ambiente, turismo, agricoltura, cultura, artigianato e innovazione). Noi ne abbiamo parlato con il Consigliere provinciale Elio Guadagno con delega alla Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio
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Guadagno su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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