Nasce la Consulta Provinciale per la promozione e lo sviluppo delle Aree Interne. Il punto con il Consigliere Elio Guadagno

27/07/2026 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
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A Salerno nasce la Consulta Provinciale per la promozione e lo sviluppo delle Aree Interne. 

Un organismo consultivo e di coordinamento istituito a livello provinciale per favorire lo sviluppo dei territori classificati come aree interne. Il nome “Terre Future” richiama l’idea di una rete dedicata ai territori interni della provincia, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa del loro sviluppo. In concreto, la Consulta nasce per: mettere in rete i Comuni delle aree interne della provincia; favorire il confronto tra amministrazioni, enti, associazioni, imprese, università e cittadini; elaborare proposte e strategie di sviluppo territoriale; sostenere la partecipazione ai programmi regionali, nazionali ed europei dedicati alle aree interne; valorizzare le risorse locali (ambiente, turismo, agricoltura, cultura, artigianato e innovazione). Noi ne abbiamo parlato con il Consigliere provinciale Elio Guadagno con  delega alla  Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio
Ascolta
Guadagno su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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