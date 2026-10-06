Nasce il Sindacato degli Acconciatori di Salerno all’interno della FeNAILP

Un nuovo organismo per dare voce agli acconciatori della provincia di Salerno. Nasce all’interno della FeNAILP Provincia di Salerno il Sindacato degli Acconciatori, costituito nel corso di un incontro che ha riunito numerosi operatori del settore e che ha portato all’elezione del primo direttivo.
A guidare la nuova struttura sarà Rocco Casola, giovanissimo acconciatore salernitano, eletto all’unanimità presidente. Al suo fianco Kikko Fortunato, vicepresidente, e Gianluca Costantino, tesoriere, veterano del settore e chiamato a mettere a disposizione del nuovo organismo la propria esperienza professionale. L’obiettivo è costruire una rappresentanza stabile e concreta per una categoria che si confronta ogni giorno con costi di gestione, pressione fiscale e contributiva, formazione, abusivismo e lavoro irregolare, sicurezza, innovazione e ricambio generazionale. Temi sui quali il nuovo sindacato intende avviare un confronto con gli operatori e con le istituzioni.
Ne abbiamo parlato con il presidente Casola.
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rocco casola
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