Nasce il brano “Primo Marzo” dell’artista Angela Di Santi in ricordo di Anna Borsa 

Si intitola “Primo Marzo” ed è dedicato ad Anna Borsa, vittima di femminicidio, il brano della cantante Angela Di Santi, ospite a Radio Alfa insieme a Vincenzo Borsa, che, in ricordo della sorella Anna, ha dato vita all’associazione Anna Borsa per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
Tutto è nato quando Enzo Borsa, colpito dalla voce di Angela, le ha chiesto di scrivere una canzone per la sorella Anna, dopo aver letto il libro a lei dedicato. Un invito che ha legato profondamente l’artista ad Anna, dando vita a un brano che è una preghiera di speranza.
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