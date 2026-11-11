Nasce il brano “Primo Marzo” dell’artista Angela Di Santi in ricordo di Anna Borsa 

11/11/2026 Cultura, Spettacolo Nessun commento
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Si intitola “Primo Marzo” ed è dedicato ad Anna Borsa, vittima di femminicidio, il brano della cantante Angela Di Santi, ospite a Radio Alfa insieme a Vincenzo Borsa, che, in ricordo della sorella Anna, ha dato vita all’associazione Anna Borsa per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Tutto è nato quando Enzo Borsa, colpito dalla voce di Angela, le ha chiesto di scrivere una canzone per la sorella Anna, dopo aver letto il libro a lei dedicato. Un invito che ha legato profondamente l’artista ad Anna, dando vita a un brano che è una preghiera di speranza.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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