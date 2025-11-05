Nasce a Mercato San Severino, il primo Museo al mondo dedicato alla Tombola Napoletana. La sede è all’interno del nascente Polo delle Arti.
Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale e dall’Associazione “Thule – Non Solo Doposcuola” O.D.V., rappresenta un’iniziativa culturale senza precedenti, in cui arte, tradizione e innovazione si intrecciano per restituire alla collettività un luogo di memoria, creatività e partecipazione.
Un museo che racconta l’anima popolare.
La Tombola napoletana, simbolo intramontabile della cultura partenopea, diventa in questo progetto non solo oggetto di esposizione, ma linguaggio narrativo e materia artistica. Attraverso ceramica, pittura, scultura e fotografia, i numeri della tombola si trasformano in racconti di vita, ironia e identità collettiva.
Il Museo sarà uno spazio dinamico e partecipato, aperto a laboratori, esperienze didattiche e percorsi creativi per tutte le età, configurandosi come un vero centro di educazione estetica e sociale.
Nel corso di oltre dieci anni di lavoro, l’Associazione Thule ha promosso il concorso “La Tombola Napoletana in Arte”, un viaggio itinerante che ha toccato diversi comuni della Campania, raccogliendo opere straordinarie premiate da commissioni di esperti e molte altre generosamente donate dagli stessi artisti. Il museo, grazie a questo percorso, custodisce una collezione unica nel suo genere. Un percorso colorato, ironico, profondo, dove ogni opera è una voce, un’emozione, una finestra aperta sulla fantasia e sull’anima del popolo partenopeo.
Sabato 8 novembre, alle 18:00, in via Domenico Cirillo – Piazza del Galdo, si terrà l’inaugurazione.
Questa mattina a Radio Alfa, ospite Concetta Caputo presidente di Thule
Ascolta
museo della tombola
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.