Mutuo Casa “Due Cuori e una Banca” con la BCC Magna Grecia. Ospiti il vice direttore generale Nese e il responsabile Marketing Adesso

Il Mutuo Casa BCC “Due Cuori e una Banca” è un credito immobiliare che la BCC Magna Grecia dedica a chi desidera acquistare o ristrutturare la propria abitazione con condizioni chiare, sostenibili e personalizzabili.
Le caratteristiche:
Flessibilità nella scelta del tasso
Puoi decidere se optare per un tasso fisso, con rata costante nel tempo, oppure per un tasso variabile, potenzialmente più conveniente se i parametri di mercato scendono.
Condizioni trasparenti
Costi dettagliati e comprensibili (istruttoria, perizia, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie) sono inclusi nei valori TAEG, aiutando a valutare realisticamente l’impegno finanziario.
Adatto per immobili ad alta efficienza energetica
Questa specifica offerta è rivolta a immobili in classe energetica A o B (o equivalenti post-ristrutturazione), favorendo l’acquisto di case più sostenibili.
Ne abbiamo parlato con il Vice Direttore Generale di BCC Magna Grecia dott. Giuseppe Nese e con il Responsabile Marketing di BCC Magna Grecia Oreste Adesso, oggi nostri ospiti
