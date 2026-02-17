Mutuo Casa “Due Cuori e una Banca” con la BCC Magna Grecia. Ospiti il vice direttore generale Nese e il responsabile Marketing Adesso

17/02/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Il Mutuo Casa BCC “Due Cuori e una Banca”  è un credito immobiliare che la BCC Magna Grecia dedica a chi desidera acquistare o ristrutturare la propria abitazione con condizioni chiare, sostenibili e personalizzabili. 

Le caratteristiche:

Flessibilità nella scelta del tasso 
Puoi decidere se optare per un tasso fisso, con rata costante nel tempo, oppure per un tasso variabile, potenzialmente più conveniente se i parametri di mercato scendono. 

Condizioni trasparenti 
Costi dettagliati e comprensibili (istruttoria, perizia, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie) sono inclusi nei valori TAEG, aiutando a valutare realisticamente l’impegno finanziario. 

Adatto per immobili ad alta efficienza energetica 
Questa specifica offerta è rivolta a immobili in classe energetica A o B (o equivalenti post-ristrutturazione), favorendo l’acquisto di case più sostenibili.

Ne abbiamo parlato con il Vice Direttore Generale di BCC Magna Grecia dott. Giuseppe Nese e con il  Responsabile Marketing di BCC Magna Grecia Oreste Adesso, oggi nostri ospiti

