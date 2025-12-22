Musica, storie e incontri all’IOC “A. Sacco” di Sant’Arsenio

E’ stato coinvolgente l’incontro di studenti e personale dell’IOC “A. Sacco” di Sant’Arsenio, avvenuto venerdì 19 dicembre 2025, nell’Auditorium della scuola trasformatosi in uno spazio di ascolto, racconto e musica grazie all’incontro con Mariano Caiano, cantautore e percussionista napoletano dalla lunga e prestigiosa carriera.
Nel corso della giornata, l’artista ha dialogato con gli studenti dell’Istituto, incontrando in momenti diversi sia quelli della scuola secondaria di secondo grado sia gli altri studenti, accompagnandoli in un viaggio fatto di suoni, parole ed esperienze vissute tra palchi, studi di registrazione e collaborazioni con grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.
Tra aneddoti personali e riflessioni sul valore della musica come linguaggio universale, Caiano ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, in uscita a gennaio, offrendo alla comunità scolastica un’occasione autentica di incontro con il mondo dell’arte e della cultura. L’evento è stato anche un momento di condivisione e di festa, capace di riunire studenti, docenti e personale ATA in un clima di partecipazione e convivialità, segnando simbolicamente l’inizio della pausa natalizia.
Un’esperienza resa possibile grazie all’impegno della Scuola Civica delle Arti e della Cultura, al sostegno dell’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio e alla collaborazione dell’I.O.C. di Sant’Arsenio, che hanno contribuito a trasformare la scuola in un luogo vivo di cultura e relazione.
