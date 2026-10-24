Musica: Samuè, giovane cantante di Giffoni Valle Piana, presenta “Le Sfilate”

“Le Sfilate” è il nuovo singolo di Samuè, Samuele D’Alessio, giovane cantante emergente di Giffoni Valle Piana.
“Le Sfilate” nasce come una dedica speciale alla persona amata. Il brano racconta emozioni, sentimenti e il desiderio di esprimere attraverso la musica ciò che si prova. Il sound è moderno, con sonorità pop e un’atmosfera emozionante e coinvolgente.
Ne abbiamo palrato con Samuè.
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Samuè su nuovo singolo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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