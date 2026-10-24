Musica: Samuè, giovane cantante di Giffoni Valle Piana, presenta “Le Sfilate”

24/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“Le Sfilate” è il nuovo singolo di Samuè, Samuele D’Alessio, giovane cantante emergente di Giffoni Valle Piana.

“Le Sfilate” nasce come una dedica speciale alla persona amata. Il brano racconta emozioni, sentimenti e il desiderio di esprimere attraverso la musica ciò che si prova. Il sound è moderno, con sonorità pop e un’atmosfera emozionante e coinvolgente.

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Ne abbiamo palrato con Samuè.

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Samuè su nuovo singolo
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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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