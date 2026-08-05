Musica. Napoleone torna con “Cucù Marì”, una canzone tra estate, ricordi e nostalgia. L’intervista

05/08/2026 Primo Piano, Spettacolo Nessun commento
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Ci sono estati destinate a restare nella memoria più di altre.

Da una di queste nasce “Cucù Marì”, il nuovo brano dell’autore, cantautore e produttore salernitano, cresciuto a Capaccio Paestum, Napoleone, che racconta il passaggio dall’infanzia alle prime emozioni attraverso immagini semplici e suggestive.

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Tra atmosfere di bossa nova e una scrittura dal sapore cinematografico, la canzone rievoca un tempo in cui una spiaggia poteva trasformarsi in una nave pirata e un pomeriggio d’estate diventare un’avventura indimenticabile.

Il titolo richiama il linguaggio dei giochi e delle filastrocche, una parola inventata capace di evocare ricordi e sensazioni. Con “Cucù Marì”, Napoleone trasforma un’esperienza personale in un racconto universale, dove ognuno può ritrovare la propria estate.

Ne abbiamo parlato con Napoleone
Ascolta
Napoleone su Cucù Mari
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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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