Musica. Napoleone torna con “Cucù Marì”, una canzone tra estate, ricordi e nostalgia. L’intervista

Ci sono estati destinate a restare nella memoria più di altre.
Da una di queste nasce “Cucù Marì”, il nuovo brano dell’autore, cantautore e produttore salernitano, cresciuto a Capaccio Paestum, Napoleone, che racconta il passaggio dall’infanzia alle prime emozioni attraverso immagini semplici e suggestive.
Tra atmosfere di bossa nova e una scrittura dal sapore cinematografico, la canzone rievoca un tempo in cui una spiaggia poteva trasformarsi in una nave pirata e un pomeriggio d’estate diventare un’avventura indimenticabile.
Il titolo richiama il linguaggio dei giochi e delle filastrocche, una parola inventata capace di evocare ricordi e sensazioni. Con “Cucù Marì”, Napoleone trasforma un’esperienza personale in un racconto universale, dove ognuno può ritrovare la propria estate.
Ne abbiamo parlato con Napoleone
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Napoleone su Cucù Mari
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