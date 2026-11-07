Musica: Germano Parisi, cantautore, producer e vocal coach salernitano presenta “Eravamo noi”

07/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si intitola “Eravamo noi”, il nuovo singolo di Germano Parisi, cantautore, producer e vocal coach salernitano, con all’attivo varie partecipazioni nei talent nazionali con i suoi allievi (The Voice, X Factor, Amici, Sanremo Young, Castrocaro ecc.).

“Eravamo noi” è una ballad dolce e malinconica che racconta i ricordi di una storia d’amore importante, fra rimpianti e momenti indimenticabili. Il brano si sviluppa in un ambiente sonoro in cui un pianoforte, inizialmente intimo, abbraccia chitarre ed archi potenti in un costante crescendo emotivo. “Eravamo noi nasce dopo un’emozione reale – racconta l’artista – , in cui vedevo il mio riflesso distorto nella lacrima di una persona a me cara ed è stato il motore che il giorno successivo mi ha spinto a scrivere questa canzone”.

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Il videoclip racconta come un grande amore possa diventare un ricordo; come ciò che un tempo era tutto, possa diventare estraneo.


Parisi su nuovo singolo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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