Musica alta nella movida, prime sanzioni della Polizia Municipale a Salerno. Il parere di Armando Pistolese (ACS)

08/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Prime sanzioni a Salerno per effetto dell’applicazione dell’ordinanza del neo sindaco Vincenzo De Luca per contrastare la movida rumorosa. Nella serata tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Municipale hanno comminato una sanzione da mille euro, per inquinamento acustico. Si tratta di un’attività commerciale in via Roma che è stata sorpresa a diffondere musica, in violazione del recente dispositivo che vieta le emissioni sonore fuori dai pubblici esercizi per tutelare la quiete pubblica.

Di questo provvedimento abbiamo parlato con un rappresentante degli esercenti del centro cittadino di Salerno, Armando Pistolese, presidente dell’Associazione Commercianti Centro Salerno. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Armando Pistolese su movida rumorosa e sanzioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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