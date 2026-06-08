Musica alta nella movida, prime sanzioni della Polizia Municipale a Salerno. Il parere di Armando Pistolese (ACS)

Prime sanzioni a Salerno per effetto dell’applicazione dell’ordinanza del neo sindaco Vincenzo De Luca per contrastare la movida rumorosa. Nella serata tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Municipale hanno comminato una sanzione da mille euro, per inquinamento acustico. Si tratta di un’attività commerciale in via Roma che è stata sorpresa a diffondere musica, in violazione del recente dispositivo che vieta le emissioni sonore fuori dai pubblici esercizi per tutelare la quiete pubblica.
Di questo provvedimento abbiamo parlato con un rappresentante degli esercenti del centro cittadino di Salerno, Armando Pistolese, presidente dell’Associazione Commercianti Centro Salerno.
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Armando Pistolese su movida rumorosa e sanzioni
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