Muro antidrone contro le violazioni russe, via libera dal Parlamento Europeo. Da Bruxelles Valentina Nappo

Ospite della puntata dei “Salernitani nel mondo” di questa domenica 12 ottobre 2025, la dottoressa Valentina Nappo, funzionaria di un gruppo parlamentare dell’Unione Europea, originaria di Sala Consilina, a Bruxelles, sede del Consiglio dell’UE e sede secondaria del Parlamento Europeo. Valentina è sposata e mamma di due bambini.
Da qualche mese si occupa della comunicazione per il gruppo per cui lavora. Con Valentina Nappo ci siamo soffermati sui principali fatti che negli ultimi giorni hanno tenuta alta l’attenzione del Parlamento e della Commissione Ue. Abbiamo parlato delle mozioni di sfiducia verso la presidente della Commissione, ma anche della risoluzione con cui il Parlamento europeo ha chiesto azioni coordinate e sanzioni contro la Russia per le violazioni dello spazio aereo di Stati membri come Polonia e Romania. Sostegno al progetto del Muro anti-drone e la necessità di una vera unione europea della Difesa.
Abbiamo parlato anche si altre tematiche che invece hanno a che fare direttamente con i consumatori e con l’economia: l’8 ottobre il parlamento europeo ha vietato l’uso di termini come bistecca, salsiccia o hamburger per definire prodotti che non contengono carne.
Valentina Nappo da Bruxelles
