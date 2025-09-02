Muore soffocata mangiando una mozzarella, tragedia a Camerota

02/09/2025 Cronaca Nessun commento

Un pranzo tranquillo si è trasformato in tragedia a Camerota.

Una donna di 61 anni, di Benevento, M. G. M., è morta soffocata mentre stava mangiando una mozzarella.

E’ accaduto nella casa in cui, con la famiglia, era solita trascorrere le vacanze alla frazione di Lentiscosa. Inutili i soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri. 

