Muore per un’emorragia cerebrale subentrata dopo il parto, la Procura apre indagine

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti sulla morte di Libera Icario, la donna di 33 anni, residente a Scafati, deceduta lunedì all’Umberto I dov’era stata trasferita da Sarno per un’emorragia cerebrale subentrata dopo il parto. Lo scrive Le Cronache
L’obiettivo degli inquirenti è verificare se ci sono stati eventuali errori nella corsia del “Martiri del Villa Malta” di Sarno, dove è avvenuto il parto. La donna aveva avuto una gravidanza regolare. Subito dopo il parto, il 2 gennaio, però aveva avuto un forte mal di testa e problemi di vista perdendo conoscenza.
I sanitari, valutando la situazione grave, avevano disposto il trasferimento al reparto di neurochirurgia dell’Umberto I di Nocera Inferiore dove la giovane madre è però morta. La famiglia, in un momento di immenso dolore, ha dimostrato una straordinaria generosità autorizzando l’espianto degli organi. Questa mattina, i funerali presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Scafati.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.