Muore Marco Noviello, il Carabiniere di Cava de’ Tirreni trovato privo di sensi in caserma

Non ce l’ha fatta il carabiniere di 26 anni, originario di Cava de’ Tirreni, Marco Noviello, in servizio da un mese e mezzo al Nucleo Radiomobile di Clusone, nel Bergamasco, trovato privo di sensi nel garage della caserma, sabato scorso intorno alle 12:30.
Alle 12:00 di oggi, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato dichiarato il decesso.
Erano stati i colleghi a trovarlo riverso a terra. Avevano praticato un massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore in dotazione alla caserma. Con l’elisoccorso poi era stato trasferito all’ospedale dove le sue condizioni erano state giudicate gravissime tanto da essere ricoverato in prognosi riservata.
Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che con ogni probabilità si svolgeranno a Cava de’ Tirreni dove vive la famiglia del giovane militare.
Figlio unico, Marco Noviello si era trasferito in Val Seriana insieme alla compagna, maresciallo dell’Arma in servizio a Milano. I genitori, raggiunta Bergamo nella serata di sabato, sono stati affiancati in queste ore dai vertici del Comando provinciale e della Compagnia di Clusone. Nella zona il giovane carabiniere era conosciuto e apprezzato.
Prima del recente trasferimento al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, aveva infatti prestato servizio per cinque anni alla stazione di Gandino, dove aveva costruito rapporti di stima sia all’interno dell’Arma sia nella comunità locale.
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