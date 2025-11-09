Muore l’operaio rimasto ustionato in un’azienda ad Eboli

09/11/2025 Cronaca Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Non ce l’ha fatta l’operaio 35enne rimasto ustionato, giovedì mattina, nell’azienda florovivaistica in cui lavorava, ad Eboli, nel rione Prato.

L’uomo, di origini marocchine, era ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove questa mattina è deceduto. Stava bruciando degli scarti di piante, quando è stato travolto dalle fiamme sull’80% del corpo con ustioni di terzo grado. Accompagnato in ospedale a Battipaglia, era stato poi trasferito a Napoli.

Indagini in corso sulla dinamica.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento