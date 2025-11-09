Muore l’operaio rimasto ustionato in un’azienda ad Eboli

Non ce l’ha fatta l’operaio 35enne rimasto ustionato, giovedì mattina, nell’azienda florovivaistica in cui lavorava, ad Eboli, nel rione Prato.
L’uomo, di origini marocchine, era ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove questa mattina è deceduto. Stava bruciando degli scarti di piante, quando è stato travolto dalle fiamme sull’80% del corpo con ustioni di terzo grado. Accompagnato in ospedale a Battipaglia, era stato poi trasferito a Napoli.
Indagini in corso sulla dinamica.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.