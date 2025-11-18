Muore ex calciatore della Paganese, colpito per errore in un agguato a Napoli

Aveva giocato anche nella Paganese, Umberto Catanzaro, il calciatore 23enne deceduto, nella mattinata di ieri, in ospedale a Napoli.
Il ragazzo due mesi fa era stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in un agguato dopo la divulgazione di un video hard. Umberto fu colpito all’addome e trasferito in codice rosso al Pellegrini di Napoli. Le indagini hanno svelato però che il 23enne fu colpito per errore. Ad ottobre sono stati eseguiti quattro fermi e una misura cautelare in carcere. Tra i destinatari, un capoclan dei Quartieri Spagnoli, una ragazza e due minorenni. Secondo quanto emerso dal lavoro degli investigatori, a ordinare il raid sarebbe stato il capo di un gruppo criminale della zona. La vittima designata avrebbe dovuto essere il fidanzatino 17enne della figlia del boss reo di aver diffuso un filmato intimo che ritraeva la ragazza. Il capoclan decise la vendetta e con il figlio 16enne e un terzo complice, a bordo di uno scooter rubato, aveva fatto fuoco contro l’auto in cui era il 17enne ma colpì Catanzaro. Il cadavere è stato messo sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sulla salma.
